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    Мбаппе заявил, что Евро сложнее, чем чемпионат мира

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    Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сравнил уровень игры на Евро и чемпионате мира.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» и сборной Франции
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» и сборной Франции

    «Евро сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе. Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления.

    Мы продолжаем готовиться к групповому этапу, чтобы хорошо выступить», — сказал Мбаппе RMC Sport.

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    • Напомним, что 3-го июня пресс-служба «Реала» объявила о подписании 5-летнего контракта с французским нападающим.

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и завершится 14-го июля. Сборная Франции на групповом этапе сыграет против Австрии, Нидерландов и Польши.

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