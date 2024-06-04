Головин поставил себе оценку за сезон

Полузащитникоценил свою игру в сезоне.

«По пятибалльной? Наверное, четверку. Все-таки пропустил концовку сезона. Слава богу, все закончилось хорошо — "Монако" попал в Лигу чемпионов. Cчитаю, после Нового года — в январе, феврале — мы немного "просели". Последовали поражения и ничьи.

Несколько игроков уехали на Кубок Африки: Синго, Якобс, Камара. Минамино выступал на Кубке Азии. Мы провалили отрезок из четырех-пяти матчей. Отвратительно проиграли дома "Реймсу" и "Тулузе". Без шансов! Даже моментов у нас не было... А вот когда все вернулись в команду, дела пошли в гору.

каких-то матчах мне даже лучше выходить на позиции опорника. Если нам противостоит слабая команда, то она обороняется низким блоком, садится глубоко. В таких встречах я больше владею мячом в опорной зоне. А под нападающим редко получаю пасы.

А, например, против "ПСЖ" играл "десятку". Парижане дают тебе много пространства, чувствуешь больше свободы. А так, в целом, мне без разницы, где играть», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

В завершившемся сезоне Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.