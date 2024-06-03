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    «Челси» 3 июня назовет имя нового тренера

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    Лондонский «Челси» сегодня объявит имя нового главного тренера команды. Им станет возглавляющий «Лестер Сити» Энцо Мареска, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    По данным источника, итальянский специалист подписал контракт до 2029 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. «Лестер» получит компенсацию в размере € 10 млн. Напомним,

    «Челси» объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

    Под руководством Марески «Лестер» набрал 97 очков и занял первое место в Чемпионшипе, вернувшись в АПЛ спустя год после вылета.

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