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    Руководство «Боруссии» Д пригласило Клоппа посмотреть финал ЛЧ

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    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке пригласил бывшего главного тренера «шмелей» Юргена Клоппа вместе посмотреть финал Лиги чемпионов против «Реала». Об этом сообщает Footmercato.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Пока неизвестно, принял ли немецкий специалист предложение руководствa «Боруссии» Д посмотреть финал Лиги чемпионов в вип-ложе «шмелей».

    Напомним, что Клопп работал в дортмундской «Боруссии» на посту главного тренера в период с 2008 по 2015-й год. Вместе со «шмелями» специалист доходил до финала Лиги чемпионов.

  • «Боруссия» Дортмунд — «Реал». Онлайн
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  • Сегодня

    • Дортмундская «Боруссия» сыграет в финальном матче против мадридского «Реала» сегодня, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Юрген Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона 2023/2024 спустя 9 лет работы в клубе.

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