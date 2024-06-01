Руководство «Боруссии» Д пригласило Клоппа посмотреть финал ЛЧ

Генеральный директор дортмундскойпригласил бывшего главного тренера «шмелей»вместе посмотреть финал Лиги чемпионов против. Об этом сообщает Footmercato

Пока неизвестно, принял ли немецкий специалист предложение руководствa «Боруссии» Д посмотреть финал Лиги чемпионов в вип-ложе «шмелей».

Напомним, что Клопп работал в дортмундской «Боруссии» на посту главного тренера в период с 2008 по 2015-й год. Вместе со «шмелями» специалист доходил до финала Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» сыграет в финальном матче против мадридского «Реала» сегодня, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Юрген Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона 2023/2024 спустя 9 лет работы в клубе.