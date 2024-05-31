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    Семак: «Зенит» вплотную займется трансферами после матча с «Балтикой»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что вратарь «Балтики» Евгений Латышонок может перейти в санкт-петербургский клуб.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Пишут очень много. Поверьте, правды очень мало в том, что пишут. Думаю, что это могут быть какие-то желания, может агентов, желание кого-то из прессы как-то обозначить свое личное отношение к тому или иному игроку.

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    • Естественно, таким образом неравнодушные люди к клубу пытаются обратить внимание тренерского состава на того или иного игрока. Мы смотрим и анализируем всех игроков, которые теоретически могут усилить нашу команду или дополнить конкуренцию.

    Что касается всех трансферов, думаю, вплотную мы начнем над этим работать уже после матча, который будет в Лужниках», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.

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