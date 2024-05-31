Семак: «Зенит» вплотную займется трансферами после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал информацию о том, что вратарь «Балтики»может перейти в санкт-петербургский клуб.

«Пишут очень много. Поверьте, правды очень мало в том, что пишут. Думаю, что это могут быть какие-то желания, может агентов, желание кого-то из прессы как-то обозначить свое личное отношение к тому или иному игроку.

Естественно, таким образом неравнодушные люди к клубу пытаются обратить внимание тренерского состава на того или иного игрока. Мы смотрим и анализируем всех игроков, которые теоретически могут усилить нашу команду или дополнить конкуренцию.

Что касается всех трансферов, думаю, вплотную мы начнем над этим работать уже после матча, который будет в Лужниках», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.