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    Семак прокомментировал будущее Коваленко

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника команды Александра Коваленко в санкт-петербургском клубе.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Коваленко смотрится хорошо на тренировках. Чего ему не хватает? Игровой практики. Но он из тех игроков, которых нужно постепенно вводить в основной состав. Дальнейшая судьба? Решим после матча. Решение будет принимать руководство с учётом моего мнения. На сегодняшний день он полноценный член нашей команды», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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    Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

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