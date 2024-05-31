Семак прокомментировал будущее Коваленко

Главный тренер «Зенита»высказался о будущем полузащитника командыв санкт-петербургском клубе.

«Коваленко смотрится хорошо на тренировках. Чего ему не хватает? Игровой практики. Но он из тех игроков, которых нужно постепенно вводить в основной состав. Дальнейшая судьба? Решим после матча. Решение будет принимать руководство с учётом моего мнения. На сегодняшний день он полноценный член нашей команды», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.