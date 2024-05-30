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    Нападающий «Реала» заявил, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире

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    Нападающий «Реала» Родриго высоко оценил игру «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

    Родриго — нападающий «Реала»
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    Родриго — нападающий «Реала»

    «Для меня они (»Манчестер Сити«) — это лучшая команда в мире, играющая в лучший футбол. Поэтому я думаю, что раз самый сильный соперник вылетел, то дальше будет легче», — приводит слова Родриго AS.

    Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, но проиграл в финале Кубка Англии.

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