Нападающий «Реала» заявил, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире

Нападающийвысоко оценил игрув нынешнем сезоне.

«Для меня они (»Манчестер Сити«) — это лучшая команда в мире, играющая в лучший футбол. Поэтому я думаю, что раз самый сильный соперник вылетел, то дальше будет легче», — приводит слова Родриго AS.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, но проиграл в финале Кубка Англии.

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» 1-го июня в 22:00 мск. Матч будет проводиться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.