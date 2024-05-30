Нападающий «Реала» заявил, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире

Родриго — нападающий «Реала» Фото: globallookpress.com
«Для меня они (»Манчестер Сити«) — это лучшая команда в мире, играющая в лучший футбол. Поэтому я думаю, что раз самый сильный соперник вылетел, то дальше будет легче», — приводит слова Родриго AS.
Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу, но проиграл в финале Кубка Англии.
«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» 1-го июня в 22:00 мск. Матч будет проводиться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.