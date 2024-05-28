Слишкович: Джикию будет трудно заменить

Тренер московского «Спартака»поделился мыслями о выборе нового капитана команды. Нынешний капитан красно-белыхпокидает команду.

«Не хочу называть молодых футболистов "Спартака", у которых есть качества, чтобы в будущем стать капитаном клуба. Потому что он начнёт думать, что сильный и большой футболист.

Но у нас есть молодые игроки, у которых заметны лидерские качества. Сейчас надо увидеть, кто станет новым капитаном "Спартака". А время показать себя у молодых будет.

Конечно, Джикию будет трудно заменить на этой роли. Он был важным игроком и на поле, и в раздевалке. Будет трудно, но что поделать. Жизнь продолжается», — сказал Слишкович «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» закончил чемпионат России-2023/24 на 5-м месте в таблице.