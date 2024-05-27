«Ростов» расстался с защитником

объявил об уходе из клуба защитника

«Денис Терентьев покидает футбольный клуб "Ростов". Контракт с игроком был рассчитан до конца сезона-2023/2024. Благодарим Дениса за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — написала пресс-служба ростовчан.

Терентьев выступал за желто-синих с октября 2020 года. В общей сложности защитник провел 135 матчей за дончан, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Напомним, по итогам теперь сезона «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.