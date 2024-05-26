Черчесов: На протяжении всего сезона я ловил себя на мысли, что чемпионом не хочет быть никто

Бывший главный тренер сборной Россиидал комментарий по поводу гонки за чемпионский титул в РПЛ.

«Чемпионом стал "Зенит". Заслуженно или незаслуженно, как говорят некоторые специалисты или болельщики, — не в этом дело. На протяжении всего сезона я ловил себя на мысли, что чемпионом, если так можно выразиться, не хочет быть никто. Потому что и "Краснодар", и "Зенит" оступались, не могли удержаться на первом месте. И было видно, что все будет решаться в последний момент, в последнем матче.

Не было команды, которая была бы на голову сильнее остальных, глядя на которую было бы понятно, что именно она станет чемпионом», — приводит слова Черчесова «МК».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России, который на одно очко опередил «Краснодар» и «Динамо».