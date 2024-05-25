«Зенит» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграл(2:1) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол забила команда Валерия Карпина на 54-й минуте. Нападающий «Ростова» Роналдо получил передачу от партнера по команде на правом фланге и быстро пробил по воротам, удар оказался голевым — 1:0.

«Зениту» удалось сравнять счет на 65-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Ростова», нападающий «сине-бело-голубых» Густаво Мантуан уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Победный гол в этом матче «Зенит» забил на 85-й минуте. Бразильский нападающий Артур отметился точным ударом.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ростов 2:1 Голы: 0:1 Роналдо (54'), 1:1 Густаво Мантуан (пенальти) (65'), 2:1 Артур (85') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Иван Комаров, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков Предупреждения: Вячеслав Караваев (22'), Умар Сако (61'), Иван Комаров (69'), Артур (86')

По итогам нынешнего сезона «Зенит» стал стал чемпионом России в 6-й раз подряд. «Ростов» — на 7-й позиции (43).