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    «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд

    «Зенит» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Первый гол забила команда Валерия Карпина на 54-й минуте. Нападающий «Ростова» Роналдо получил передачу от партнера по команде на правом фланге и быстро пробил по воротам, удар оказался голевым — 1:0.

    «Зениту» удалось сравнять счет на 65-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Ростова», нападающий «сине-бело-голубых» Густаво Мантуан уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

    Победный гол в этом матче «Зенит» забил на 85-й минуте. Бразильский нападающий Артур отметился точным ударом.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ростов 2:1
    Голы: 0:1 Роналдо (54'), 1:1 Густаво Мантуан (пенальти) (65'), 2:1 Артур (85') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Иван Сергеев, Матео Кассьерра Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Иван Комаров, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Егор Голенков Предупреждения: Вячеслав Караваев (22'), Умар Сако (61'), Иван Комаров (69'), Артур (86')

    По итогам нынешнего сезона «Зенит» стал стал чемпионом России в 6-й раз подряд. «Ростов» — на 7-й позиции (43).

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