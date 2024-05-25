Губерниев назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Известный комментаторвысказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Фаворит, конечно, "Динамо", но не безоговорочный. Не удивлюсь, если золото возьмет "Зенит" или "Краснодар". Любая команда достойна и может победить. У нас прекрасная концовка РПЛ, мы все ждем развязку и кайфуем. Почаще бы нам радоваться окончанию чемпионата России», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Перед заключительным туром РПЛ «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Краснодар» на три балла. Второе место занимает «Зенит» (54 очка).