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  • 14:49
    • «Барселона» объявила об увольнении Хави
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    «Барселона» объявила об увольнении Хави

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    «Барселона» подтвердила, что Хави покинет пост главного тренера команды сразу после завершения сезона.

    Хави
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    Хави

    «Президент "Барселона" Жоан Лапорта сегодня утром сообщил Хави, что он не будет занимать пост главного тренера команды в сезоне-2024/2025.

    "Барселона" хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока, и желает ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении каталонского клуба.

    Матч против «Севильи» в 38-м туре чемпионата Испании станет последним для Хави на посту главного тренера «Барселоны».

    По данным целого ряда источников, новым главным тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик.

    Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 26 мая, начало — в 22:00 мск.

    Напомним, в конце февраля Хави сообщил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Через несколько месяцев руководство клуба уговорило его остаться. Но вскоре после этого президент «Барсы» Жоан Лапорта решил расстаться с тренером из-за его заявлений в финансовом состоянии клуба.

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