«Барселона» объявила об увольнении Хави

подтвердила, чтопокинет пост главного тренера команды сразу после завершения сезона.

«Президент "Барселона" Жоан Лапорта сегодня утром сообщил Хави, что он не будет занимать пост главного тренера команды в сезоне-2024/2025.

"Барселона" хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока, и желает ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Матч против «Севильи» в 38-м туре чемпионата Испании станет последним для Хави на посту главного тренера «Барселоны».

По данным целого ряда источников, новым главным тренером «Барселоны» станет Ханс-Дитер Флик.

Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 26 мая, начало — в 22:00 мск.

Напомним, в конце февраля Хави сообщил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Через несколько месяцев руководство клуба уговорило его остаться. Но вскоре после этого президент «Барсы» Жоан Лапорта решил расстаться с тренером из-за его заявлений в финансовом состоянии клуба.