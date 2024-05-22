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    Калешин планирует организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов

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    Главный тренер «Алании» Евгений Калешин планирует организовать тренерский профсоюз.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    Калешин собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.

    По мнению Калешина, это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу».

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    • Кроме того, специалист считает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.

    Профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.

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