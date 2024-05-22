Калешин планирует организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов

Евгений Калешин Фото: globallookpress.com
Калешин собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров», сообщает «Спорт-Экспресс».
Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.
По мнению Калешина, это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу».
Кроме того, специалист считает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.
Профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.