ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
  • 19:54
    • «Химки» победили «Кубань» и обеспечили себе выход в РПЛ
    Все новости спорта

    Зырянов назвал лучшего игрока и тренера

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Торпедо Амкар
    Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал, кого считает лучшим партнером на поле и тренера, который оказал на него самое большое влияние.

    Константин Зырянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Зырянов

    «Лучший партнёр в вашей команде? Назову двух — Сергей Кормильцев и Андрей Аршавин.

    Лучший тренер? Выберу Спаллетти. Там был симбиоз всех футбольных вещей. Конечно, могу отметить и Оборина, который объяснял нам много тактических моментов. И Шевченко — там вообще украинская школа футбола. Плюс голландская — Адвокат, Хиддинк», — сказал Зырянов «Чемпионату».

    Константин Зырянов — заслуженный мастер спорта, начинал карьеру в пермском «Амкаре», затем играл в московском «Торпедо» и «Зените». За сборную России сыграл 52 матча, забил 7 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» будет грызть траву
  • «Пари НН» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Казахстан расправится с аутсайдером группы?
  • Казахстан — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Ювентус» и «Болонья» снова сыграют вничью?
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Казахстан — Польша
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Темперлей — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Брагантино — Соуза
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры