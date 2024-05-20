Зырянов назвал лучшего игрока и тренера

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Россиирассказал, кого считает лучшим партнером на поле и тренера, который оказал на него самое большое влияние.

«Лучший партнёр в вашей команде? Назову двух — Сергей Кормильцев и Андрей Аршавин.

Лучший тренер? Выберу Спаллетти. Там был симбиоз всех футбольных вещей. Конечно, могу отметить и Оборина, который объяснял нам много тактических моментов. И Шевченко — там вообще украинская школа футбола. Плюс голландская — Адвокат, Хиддинк», — сказал Зырянов «Чемпионату».

Константин Зырянов — заслуженный мастер спорта, начинал карьеру в пермском «Амкаре», затем играл в московском «Торпедо» и «Зените». За сборную России сыграл 52 матча, забил 7 голов.