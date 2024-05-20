Зырянов назвал лучшего игрока и тренера

Константин Зырянов Фото: globallookpress.com
«Лучший партнёр в вашей команде? Назову двух — Сергей Кормильцев и Андрей Аршавин.
Лучший тренер? Выберу Спаллетти. Там был симбиоз всех футбольных вещей. Конечно, могу отметить и Оборина, который объяснял нам много тактических моментов. И Шевченко — там вообще украинская школа футбола. Плюс голландская — Адвокат, Хиддинк», — сказал Зырянов «Чемпионату».
Константин Зырянов — заслуженный мастер спорта, начинал карьеру в пермском «Амкаре», затем играл в московском «Торпедо» и «Зените». За сборную России сыграл 52 матча, забил 7 голов.