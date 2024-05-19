Хаби Алонсо: Наша команда золотыми буквами вписана в историю Бундеслиги

Главный тренервысказался о победе в немецкой Бундеслиге без единого поражения.

«Мы надолго запомним эти дни. Выиграть этот трофей — особенное событие для каждого. Победа полностью заслуженная. И мы завершили чемпионат без поражений — такова была наша цель после игры с "Вердером". Я горжусь командой, я счастлив.

Мы можем гордиться тем, чего добились, тем, как мы играли. 90 очков, ни одного поражения — нам потребуется еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать.

Хочу, чтобы футболисты насладились этим моментом, они его заслужили. Были приложены огромные усилия. С августа, когда мы провели первый матч против "Лейпцига", и по сегодняшний день они всегда были хорошо готовы, сосредоточены на деле, не провели ни одной плохой игры. Может, тайм, но затем следовала реакция.

Такое произошло в Бундеслиге впервые. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами», — приводит слова Алонсо Bild.