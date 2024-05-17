Конате — о будущем в «Ахмате»: Я хочу чего‑то большего

Нападающийвысказался о своем будущеем в грозненской команде.

«Ахмат — это клуб, который мне дал шанс. Меня приняли как дома. Тут все тебе улыбаются, дружат. Это очень приятно. Если честно, я хочу ещё достичь другой цели в моей карьере, потому что я не хочу оставаться на одном уровне.

Я хочу чего‑то большего, потому что я футболист и люблю, когда цель труднодостижима, отдавать себя максимально, на 200%. Сейчас пока у меня есть две игры. Ещё ничего не решили с агентом, но я стараюсь закончить сезон в хорошей форме. А дальше посмотрим. Но пока ничего ещё не решено», — приводит слова Конате «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Конате провёл 27 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал один ассист.