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    Конате — о будущем в «Ахмате»: Я хочу чего‑то большего

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    Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о своем будущеем в грозненской команде.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «Ахмат — это клуб, который мне дал шанс. Меня приняли как дома. Тут все тебе улыбаются, дружат. Это очень приятно. Если честно, я хочу ещё достичь другой цели в моей карьере, потому что я не хочу оставаться на одном уровне.

    Я хочу чего‑то большего, потому что я футболист и люблю, когда цель труднодостижима, отдавать себя максимально, на 200%. Сейчас пока у меня есть две игры. Ещё ничего не решили с агентом, но я стараюсь закончить сезон в хорошей форме. А дальше посмотрим. Но пока ничего ещё не решено», — приводит слова Конате «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Конате провёл 27 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал один ассист.

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