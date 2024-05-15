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    Германия назвала предварительный состав на ЧМ-2024

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    Сборная Германия объявила предварительный список футболистов на чемпионат Европы — 2024, сообщило издание Sky Sport Deutschland.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    В нем пока только 16 игроков.

    Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

    Защитники: Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Джонатан Та («Байер», Германия), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, Германия), Давид Раум («РБ Лейпциг», Германия), Робин Кох («Айнтрахт», Германия), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт», Германия).

    Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Роберт Андрих («Байер», Германия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Лерой Зане («Бавария», Германия), Крис Фюрих («Штутгарт», Германия), Александар Павлович («Бавария», Германия).

    Нападающий: Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд, Германия).

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