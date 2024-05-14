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    Колосков: Не считаю, что Семак уже изжил себя в «Зените»

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о продлении контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Во вторник, 14 мая, председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина заявила, что новое 5-летнее соглашение со специалистом будет подписано 25 мая — в день 99-летия петербургского клуба.

    «Семак не потерял квалификацию и желание работать. Мы все считаем, что "Зенит" — непобедимая команда, и равных ей нет. Но это же не мадридский "Реал", в конце концов. Даже "Бавария" в пух и прах в этом году проиграла. Но "Зенит" ничего не провалил. Он до сих пор борется за первое место. Да, команда потеряла игру, потому что футболисты потеряли мотивацию. Другого варианта не вижу. Клаудиньо потерял в мастерстве? Конечно, нет. Не стало Лиги чемпионов — нет мотивации. Разницы для них никакой нет: первое место или второе. Самолюбие не будет ущемлено, потому что они уже неоднократные чемпионы. Это вопрос психологии. Потому что бразильцы — уязвимые, эмоциональные. Надо найти новую форму стимулирования. Это не только повышение зарплаты. Это индивидуальный подход, семейное положение, самолюбие футболиста, перспектива уехать за границу. Подходы есть, надо этим только занимать. Но не считаю, что Семак уже изжил себя в питерском клубе», — сказал Колосков «СЭ».

    48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России.

    В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

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