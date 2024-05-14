Жиру рассказал, о чем он мечтает в 38 лет

38-летний французский нападающий «Милана»рассказал о своей нынешней мечте в футболе.

«Какие у меня мечты в 38 лет? Может быть, победа в чемпионате Европы с Францией. Это также будет мой последний турнир. Мы проиграли его в финале, дома, в 2016 году, и это осталось со мной. Это помогло нам добиться успеха в 2018 году, когда мы стали чемпионами мира. Закончить на высшем уровне в Европе с "Миланом" и Францией для меня было правильным решением в нужное время», — приводит слова Жиру Milan News.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года.

За «россонери» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.