ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Словакии одержала верх над СШАСловакия отняла очки у США, Швейцария упрочила шансы на выход из группы, финны и шведы продолжили свои серии
    Все новости спорта

    Жиру рассказал, о чем он мечтает в 38 лет

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Сборная Франции Футбол Франции
    38-летний французский нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о своей нынешней мечте в футболе.

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    «Какие у меня мечты в 38 лет? Может быть, победа в чемпионате Европы с Францией. Это также будет мой последний турнир. Мы проиграли его в финале, дома, в 2016 году, и это осталось со мной. Это помогло нам добиться успеха в 2018 году, когда мы стали чемпионами мира. Закончить на высшем уровне в Европе с "Миланом" и Францией для меня было правильным решением в нужное время», — приводит слова Жиру Milan News.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года.

    За «россонери» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» переиграть «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Балтика» преподнести «Спартаку» сюрприз?
  • «Балтика» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Манчестер Сити» сделает серьезный шаг навстречу чемпионству
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры