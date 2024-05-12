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    «Шинник» на своем поле одолел «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

    «Шинник» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1) в матче 32-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    В составе ярославской команды голы записали на свой счет Вячеслав Зинков на 13-й минуте и Дмитрий Самойлов на 15-й минуте.

    Единственный гол у «СКА-Хабаровска» забил Саид Алиев на 81-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — СКА-Хабаровск 2:1
    Голы: 1:0 Вячеслав Зинков (13'), 2:0 Денис Самойлов (15'), 2:1 Саид Алиев (81') Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Яо Жан Шарль Оливье, Андрей Савинов, Simonyan A. Предупреждения: Алексей Никитин (66'), Zagre B. (76'), Андрей Семёнов (88')

    После этого матча «Шинник» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 44 очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 11-й позиции (41 балл).

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