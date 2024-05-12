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    «Родина» и «Химки» одержали победы в матчах Первой лиги

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    Обзор матчей 32-го тура российской Первой лиги.

    «Родина»
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    «Родина»

    В одной из встреч «Родина» на чужом поле одолела КАМАЗ со счетом 3:1.

    В составе московской команды голы записали на свой счет Даниил Кузнецов на 19-й минуте, Даниил Куликов на 42-й минуте и Астемир Гордюшенко на 72-й минуте.

    Единственный гол у КАМАЗа забил Дмитрий Стародуб на 17-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Родина 1:3
    Голы: 1:0 Дмитрий Стародуб (17'), 1:1 Даниил Кузнецов (19'), 1:2 Даниил Куликов (42'), 1:3 Астемир Гордюшенко (72') КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дмитрий Стародуб, Дамир Таликин, Роман Защепкин, Abdullaev S., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Родина: Александр Корякин, Митя Крижан, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Даниил Куликов, Ната Уэсли, Даниил Кузнецов, Orinho Предупреждения: Gyurdzhan A. (20'), Митя Крижан (26'), Gyurdzhan A. (73')

    После этого матча «Родина» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 52 очками в активе. КАМАЗ — на 12-й позиции (41 балл).

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельном матче «Химки» оказались сильнее «Ленинградца» со счетом 3:1.

    У подмосковной команды голами отметились Захар Волков на 21-й минуте, Аршак Корян на 78-й и Бутта Магомедов на 88-й минуте.

    Единственный гол у «Ленинградца» забил Никита Морозов на 86-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Химки 1:3
    Голы: 0:1 Volkov Z. (21'), 0:2 Аршак Корян (78'), 1:2 Morozov N. (86'), 1:3 Бутта Магомедов (88') Ленинградец: Никита Калугин, Андрей Хитяев, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorelishvili M., Ilyin S., Kaptilov V., Kazakov R., Rozmanov N., Shepelev V. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Амир Мохаммад, Kasimov T., Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Astafyev M. (20'), Никита Калугин (37'), Петар Голубович (39')

    «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 60-ю очками в активе. «Ленинградец» — на 16-й позиции (30 баллов).

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