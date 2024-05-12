Петржела: Горжусь Личкой

Бывший чешский тренер «Зенита»считает, что его соотечественник, возглавляющий московское «Динамо», может выиграть РПЛ в нынешнем сезоне.

«Марцел Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с "Динамо". В Чехии о Марцеле ничего не говорят, но я горжусь им», — сказал Петржела «Чемпионату».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», набравшее 53 очка. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своем активе 50 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В 29-м туре РПЛ бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов». Матч состоится 18 мая в 14:00 мск. В 30-м туре московский клуб сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 25 мая в 16:30 мск.