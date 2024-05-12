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    Булыкин: «Локомотив» может зацепиться за третье место

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    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» (2:0).

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Если учитывать, что "Локомотив" отстает от третьего места всего на 3 очка, то можно сказать, что он выбрался из кризиса. Хоть и были возможности раньше попасть в тройку. Но важно то, что сейчас "Локомотив" показывает хорошую игру. Теоретически команда может зацепиться за третье место. Неудачная игра "Зенита" и "Краснодара" позволила "Локомотиву" догнать их», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Оренбург» — на 12-й позиции (29 баллов).

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