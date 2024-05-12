Булыкин: «Локомотив» может зацепиться за третье место

Экс-форвард сборной Россиивысказался о победенад(2:0).

«Если учитывать, что "Локомотив" отстает от третьего места всего на 3 очка, то можно сказать, что он выбрался из кризиса. Хоть и были возможности раньше попасть в тройку. Но важно то, что сейчас "Локомотив" показывает хорошую игру. Теоретически команда может зацепиться за третье место. Неудачная игра "Зенита" и "Краснодара" позволила "Локомотиву" догнать их», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Оренбург» — на 12-й позиции (29 баллов).