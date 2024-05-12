«Бетис» — «Альмерия»: счет матча 3:2, обзор голов

на своем поле одолел(3:2) в матче 35-го тура испанской Примеры.

У «Бетиса» голами отметились Пабло Форнальс на 8-й минуте? Иско на 28-й минуте и Айосе Перес на 64-й минуте.

«Альмерия» сумела забить 2 гола на 45+1-й и 66-й минутах встречи, отличились Лео Баптистау и Лука Ромеро соответственно.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Альмерия 3:2 Голы: 1:0 Пабло Форнальс (8'), 2:0 Иско (28'), 2:1 Лео Баптистау (45 + 1'), 3:1 Айосе Перес (64'), 3:2 Лука Ромеро (66') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Сократис Папастатопулос, Шади Риад, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 84'), Родригес Гидо, Пабло Форнальс (Родриго Эрнандес, 84'), Иско, Айосе Перес (Набиль Фекир, 75'), Виллиан Жозе (Вилльям Карвалью, 60'), Johnny Cardoso (Эз Абде, 60') Альмерия: Луиш Максимиану, Алекс Сентельес, Эдгар Гонсалес, Чуми, Хонатан Виера, Лукас Робертоне (Гонсало Мелеро, 84'), Адриан Эмбарба, Энтони Лосано (Лука Ромеро, 65'), Лео Баптистау (Луис Суарес, 79'), Marcos Pena, Marc Pubill (Алехандро Посо, 79') Предупреждения: Marcos Pena (40'), Juan Brandariz (69')

После этого матча «Бетис» занимает 6-е место в таблице Примеры с 55-ю очками в активе. «Альмерия» — на 20-й позиции (17 баллов).