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    Головин: Пока занимаюсь по индивидуальной программе

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    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о восстановлении от травмы. В апреле российский футболист получил растяжение левой лодыжки.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — цитирует Головина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки.

    В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.

    «Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 32 матча. Ранее чемпионство в Лиге 1 уже обеспечил себе «Пари Сен-Жермен». На счету парижан 70 очков.

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