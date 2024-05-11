Головин: Пока занимаюсь по индивидуальной программе

Российский полузащитник «Монако»рассказал о восстановлении от травмы. В апреле российский футболист получил растяжение левой лодыжки.

«Всё идёт по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — цитирует Головина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 32 матча. Ранее чемпионство в Лиге 1 уже обеспечил себе «Пари Сен-Жермен». На счету парижан 70 очков.