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    Симонс не вернется в «ПСЖ» этим летом

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    Атакующий полузащитник Хави Симонс не вернется в «Пари Сен-Жермен» этим летом.

    Хави Симонс
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    Хави Симонс

    Перед началом сезона Симонс перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Лейпциг» на правах аренды до июня 2024 года.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, нидерландский футболист планирует определиться с будущим до начала Евро-2024.

    Источник утверждает, что «ПСЖ» не хочет продавать Симонса этим летом, в то время как «Лейпциг» заинтересован в продлении арендного соглашения.

    Помимо немецкого клуба, к Хави проявляют интерес «Барселона» и клубы английской Премьер-лиги. В данном случае речь тоже идет о возможной аренде.

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    • В текущем сезоне Симонс провел в чемпионате Германии 31 матч, забил семь мячей и сделал 13 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.

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