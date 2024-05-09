Капелло: Не думаю, что Миранчуку надо куда-то уходить

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о будущем российского полузащитника

«Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться. Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться "Милану", но лучше остаться в Бергамо.

Если говорить о сегодняшних полуфиналах, я желаю удачи всем итальянским командам. У "Аталанты" хорошие шансы, а вот "Рома" в очень сложной ситуации», — цитирует Капелло «Советский спорт».

В нынешнем сезоне за команду Джана Пьеро Гасперини 28-летний хавбек провёл 36 игр, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал 11 ассистов.