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    Капелло: Не думаю, что Миранчуку надо куда-то уходить

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о будущем российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Миранчук выдал очень хороший сезон, если сравнивать с его остальными в Италии. Он доказал, что является качественным игроком. У него стало получаться. Не думаю, что надо куда-то уходить. Он бы мог пригодиться "Милану", но лучше остаться в Бергамо.

    Если говорить о сегодняшних полуфиналах, я желаю удачи всем итальянским командам. У "Аталанты" хорошие шансы, а вот "Рома" в очень сложной ситуации», — цитирует Капелло «Советский спорт».

    В нынешнем сезоне за команду Джана Пьеро Гасперини 28-летний хавбек провёл 36 игр, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал 11 ассистов.

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