«Реал» может купить Вирца

Лидер леверкузенского «Байера»привлек внимание мадридского

По данным Sport Bild, «сливочные» имеют отличный шанс заполучить в свой состав 21-летнего хавбека, несмотря на конкуренцию со стороны мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Сообщается, что «Байер» намерен выручить за своего таланта не менее 150 млн евро, но в это летнее межсезонье переход вряд ли произойдет. Скорее всего, Вирц окажется в «Реале» летом 2025 года, когда команду покинет Тони Кроос.

В текущем сезоне 21-летний Флориан Вирц сыграл 45 матчей, забил 18 голов, отдал 19 передач. Его контракт с «Байером» действует до лета 2027 года. На Transfermarkt полузащитника оценивают в € 110 млн.