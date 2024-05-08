ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деррик ЛьюисЛьюис подерется с Насименто, Бакли проведет бой с Рузибоевым. Анонс карда UFC St. Louis
  • 17:52
    • «Барыс» сообщил о назначении Немировски главным тренером
  • 15:58
    • Камила Джорджи закончила игровую карьеру
  • 20:01
    • «Сокол» и «Черноморец» не смогли поразить ворота друг друга
  • 19:14
    • «Брюгге» — «Фиорентина»: составы на полуфинал ЛК
  • 19:04
    • «Алания» уступила на своем поле «Родине»
    Все новости спорта

    «Реал» может купить Вирца

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Байер Бундеслига Футбол Германии
    Лидер леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлек внимание мадридского «Реала».

    Флориан Вирц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц

    По данным Sport Bild, «сливочные» имеют отличный шанс заполучить в свой состав 21-летнего хавбека, несмотря на конкуренцию со стороны мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити».

    Сообщается, что «Байер» намерен выручить за своего таланта не менее 150 млн евро, но в это летнее межсезонье переход вряд ли произойдет. Скорее всего, Вирц окажется в «Реале» летом 2025 года, когда команду покинет Тони Кроос.

  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне 21-летний Флориан Вирц сыграл 45 матчей, забил 18 голов, отдал 19 передач. Его контракт с «Байером» действует до лета 2027 года. На Transfermarkt полузащитника оценивают в € 110 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Мадриде ожидается результативный футбол?
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиалки» пробьются в финал Лиги конференций?
  • «Брюгге» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • В Мадриде сразу будут забивать
  • «Реал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Ахдул — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры