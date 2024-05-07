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    Хуммельс ответил, как «Боруссия» собирается сдержать Мбаппе

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс рассказал, как его команда собирается играть против нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    Первый матч прошел в Дортмунде и завершился со счетом 1:0. Голом отметился немецкий нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг.

    «Защищаться против него можно только всей командой. Учитывая его уникальную скорость, против него невозможно играть индивидуально. Но Килиан — это лишь часть единого целого. Нужно следить и за другими футболистами соперника», — приводит слова Хуммельса сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет 7 мая в Париже. Победитель двухраундового противостояния в финале турнира 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне сыграет с победителем пары «Бавария» — «Реал».

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    В первой игре в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2.

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