Хуммельс ответил, как «Боруссия» собирается сдержать Мбаппе

Защитник дортмундской «Боруссии»рассказал, как его команда собирается играть против нападающего «ПСЖ»в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый матч прошел в Дортмунде и завершился со счетом 1:0. Голом отметился немецкий нападающий «Боруссии» Никлас Фюллькруг.

«Защищаться против него можно только всей командой. Учитывая его уникальную скорость, против него невозможно играть индивидуально. Но Килиан — это лишь часть единого целого. Нужно следить и за другими футболистами соперника», — приводит слова Хуммельса сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 7 мая в Париже. Победитель двухраундового противостояния в финале турнира 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне сыграет с победителем пары «Бавария» — «Реал».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В первой игре в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2.