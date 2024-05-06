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    Полузащитник «Рубина» высказался об уровне РПЛ

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    Хавбек «Рубина» Угочукву Иву рассказал, как чувствует себя в РПЛ и насколько конкурентоспособна лига по сравнению с другими европейскими чемпионатами.

    Угочукву Иву
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    Угочукву Иву

    «Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными. Мне довелось сыграть в отборе Лиги чемпионов за "Урарту".

    Правда, между двумя матчами со "Зриньски" покинул клуб. Еще до первого меня ждали в Казани. Но я решил: обязан сыграть за "Урарту" в еврокубках и попрощаться с болельщиками и городом», — рассказал Иву Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Нигериец стал игроком «Рубина» в в июле 2023 года. В текущем сезоне сыграл за казанцев 27 игр, забил один мяч.

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