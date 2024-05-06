Полузащитник «Рубина» высказался об уровне РПЛ

Хавбек «Рубина»рассказал, как чувствует себя в РПЛ и насколько конкурентоспособна лига по сравнению с другими европейскими чемпионатами.

«Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными. Мне довелось сыграть в отборе Лиги чемпионов за "Урарту".

Правда, между двумя матчами со "Зриньски" покинул клуб. Еще до первого меня ждали в Казани. Но я решил: обязан сыграть за "Урарту" в еврокубках и попрощаться с болельщиками и городом», — рассказал Иву Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Нигериец стал игроком «Рубина» в в июле 2023 года. В текущем сезоне сыграл за казанцев 27 игр, забил один мяч.