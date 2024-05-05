Агент Захаряна: Давление было только в России — все ждали, что Арсен сразу разорвет Ла Лигу

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад», высказался о критике в адрес игрока в текущем сезоне.

«Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвет Ла лигу. А в Испании никакого давления не было.

Мы много раз говорили о том, что Арсену нужно было адаптироваться. Естественно, когда адаптация прошла, пришла и игра», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Захарян провел за «Реал Сосьедад» 36 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо».