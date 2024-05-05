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    Агент Захаряна: Давление было только в России — все ждали, что Арсен сразу разорвет Ла Лигу

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    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о критике в адрес игрока в текущем сезоне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвет Ла лигу. А в Испании никакого давления не было.

    Мы много раз говорили о том, что Арсену нужно было адаптироваться. Естественно, когда адаптация прошла, пришла и игра», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

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    • Захарян провел за «Реал Сосьедад» 36 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо».

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