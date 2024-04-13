Захарян: У меня было предложение от «Челси», но я выбрал переход в «Сосьедад»

Российский полузащитниквысказался о своем переходе в испанский коллектив.

«Для меня было настоящей удачей перейти в "Реал Сосьедад". Я сделал 10 шагов вперед. Я развиваюсь здесь, планирую совершенствоваться и быть счастливым.

У меня было предложение от "Челси", но я выбрал переход в "Сосьедад". Я хотел играть в Испании, в Ла Лиге, поэтому перешел в "Реал".

Карпин рассказал мне о Сан-Себастьяне, порекомендовал рестораны и другие места, куда можно сходить. Но прошло 20 лет с тех пор, когда Карпин играл здесь второй раз, поэтому он не знал, открыты ли еще эти рестораны

Лучший период? Последние два месяца. Худший? Первые два месяца. Они были очень тяжелыми. Я два раза заболел и из-за этого выпадал из состава в последнюю минуту», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.