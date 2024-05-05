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    Источник: Нури Шахин может возглавить «Бешикташ»

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    Известный в прошлом футболист, а ныне тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин имеет на руках предложение возглавить турецкий «Бешикташ».

    Нури Шахин
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    Нури Шахин

    По данным издания AS, Шахин сейчас раздумывает над предложением от турецкого клуба и стоит ли ему покидать должность ассистента главного тренера «шмелей», где он в перспективе может сменить Эдина Терзича на должности наставника «Боруссии».

    Контракт Терзича с клубом действует еще сезон, но он может быть уволен раньше из-за не самых удачных результатов в чемпионате.

    35-летний Нури Шахин работает в «Боруссии» с января 2024 года, как футболист он выступал за нее с 2005 по 2011 с 2013 по 2018 годы.

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