Семин: Тюкавин — лучший нападающий РПЛ

Известный российский тренервысказался о победенад(3:2).

«Матч интересен был для болельщиков. "Динамо" не использовало свои шансы в первые 20 минут. Хотя было пять 100‑процентных моментов, в которых они должны были забивать. Чем дальше матч продолжался, тем сильнее была вероятность сюрприза от "Сочи". Но всё закономерно. "Динамо" свои три очка взяло, но реализация была недостаточно качественная. Все могло закончиться гораздо раньше.

Борьба за чемпионство? Наверное, все‑таки "Зенит" предпочтительнее выглядит на сегодняшний момент. Посмотрим завтра на матч с "Факелом". Каждый матч может стать определенным сюрпризом. В матче "Краснодара" же случился сюрприз. Поэтому ждем каких‑то сюрпризов и дальше.

Гол Тюкавина? Я вообще считаю, что он лучший нападающий в лиге. Но удивительного в его голе ничего не вижу. Красивый гол, правильно распорядился мячом в этой ситуации. Тюкавин — бомбардир, который сегодня решает задачи», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Таким образом, «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ — у этих команд по 50 очков. «Сочи» с 21 баллом идет на последнем месте в таблице чемпионата.