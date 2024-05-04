Хави прокомментировал поражение от «Жироны»

«Мы дарим матчи нашим соперникам. Это произошло дважды в играх с "Реалом", а теперь и с "Жироной".
Эти ошибки являются частью процесса обучения. Некоторым нашим футболистам необходимо повзрослеть. Им необходимо терпеть неудачи, чтобы получать опыт.
Этот матч был хуже, чем домашний. Я был доволен в перерыве, мы действовали хорошо. После этого мы пропустили три гола из ничего.
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Конечно, эта ситуация поправима. Это психологическая проблема. Этот сезон запомнится как сезон, полный индивидуальных ошибок», — цитирует Хави Mundo Deportivo.