ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ренат Янбаев«В прошлом году мне "Локо" нравился больше». Ренат Янбаев — о новых карьерных вызовах, особенностях Второй лиги, Юрии Сёмине и «Зените»
  • 22:07
    • «Реал» — чемпион Примеры
  • 21:39
    • «Жирона» обыграла «Барселону» и обогнала ее в таблице Ла Лиги
  • 21:32
    • Четыре мяча Холанна принесли победу «Ман Сити» над «Вулверхэмптоном»
  • 21:27
    • «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату»
  • 20:01
    • «Монако» разгромил «Клермон»
    Все новости спорта

    Хави прокомментировал поражение от «Жироны»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Жирона
    Главный тренер «Барселоны» Хави дал послематчевый комментарий после игры с «Жироной» (2:4) в игре 34-го тура Ла Лиги.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    «Мы дарим матчи нашим соперникам. Это произошло дважды в играх с "Реалом", а теперь и с "Жироной".

    Эти ошибки являются частью процесса обучения. Некоторым нашим футболистам необходимо повзрослеть. Им необходимо терпеть неудачи, чтобы получать опыт.

    Этот матч был хуже, чем домашний. Я был доволен в перерыве, мы действовали хорошо. После этого мы пропустили три гола из ничего.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Конечно, эта ситуация поправима. Это психологическая проблема. Этот сезон запомнится как сезон, полный индивидуальных ошибок», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» доставить проблемы «Ювентусу»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и возьмет титул в Мадриде?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 5 мая
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Альдо — Мартинез
  • Бои
  • Завтра в 06:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры