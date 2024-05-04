Мусаев: Нам надо играть более хладнокровно

Главный тренер «Краснодара»подвел итоги поражения своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Конечно, расстройство, после поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены. Что говорил игрокам после матча? Я думаю, что это должно остаться в раздевалке. Был небольшой разговор. Это останется между нами.

Моменты были в каждом из четыре матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась, мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось, такая игра шла комфортно для "Ахмата", они закрыли все зоны, играли низко.

Мы подстроились в первом тайме под этот ритм, нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча. Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались, были хорошие моменты, выходы один в один, но реализация была плохая. Это расстраивает, результат плохой, но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. К сожалению, так бывает.

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Ну спешка была, конечно, это нормально в таких моментах. Я согласен, нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление. Да, мы торопились, потеряли 3–4 хороших атаки, но это все от большого желания», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».