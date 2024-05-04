Митрофанов: Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК

Генеральный секретарь РФСвысказался о потенциально возможном переходе в АФК.

«Мы задаем такой вопрос ФИФА: "Коллеги, а если мы перейдем, нас никто там банить не будет — вы свое отстранение снимете?" Нам не дали гарантий, что так произойдет. И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

Что делает ФИФА? Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 — ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно. Не говорю, что мы этим удовлетворены — нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию — меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор. А без гарантий мы можем оказаться в еще более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия ее в состав ФИФА — не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?» — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах с февраля 2022 года.