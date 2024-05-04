Гвардиола: Сборная Англии близка к тому, чтобы завоевать трофей

Главный тренерподелился ожиданиями от выступления сборной Англии на Евро-2024.

«Они действительно хороши, но дело не только в таланте нападающих, а во всём комплексе, во всей сборной, и Гарет Саутгейт прекрасно знает, что ему нужно делать.

У меня и у всех есть ощущение, что сборная Англии на последних чемпионатах мира и Европы делает определенные шаги, близка к тому, чтобы завоевать трофей. Они проиграли финал, дошли до полуфинала. Рано или поздно это должно произойти. Это похоже на историю "Манчестер Сити". Мы были близки к победе в Лиге чемпионов и в итоге выиграли ее», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Сборная Англии на Евро-2024 сыграет в одной группе с Данией, Сербией и Словенией.