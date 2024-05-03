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    «Оренбург» выкупит права на чилийского полузащитника

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    «Оренбург» решил выкупить у чилийского «Коло-Коло» права на полузащитника Хорди Томпсона. Об этом сообщил спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев.

    Хорди Томпсон
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    Хорди Томпсон

    Сообщалось, что «Оренбург» заплатит за Томпсона 1,2 миллиона долларов.

    «Все действительно так. Конкретную сумму называть не буду, но Томпсон выполнил все обязательства для полноценного выкупа "Оренбургом".

    Он полноценно стал игроком нашего клуба, но сам трансфер надо активировать — сделаем это по окончании сезона.

    Есть определенные даты для закрытия сделки, закроем, как настанет время. Нам сначала надо сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Андреева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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