Рахимов: По игре выглядели достаточно позитивно

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Доволен ли результатом? Не доволен. Это нормально, когда ты пропускаешь в конце. Я видел сейчас лица игроков, они были расстроены. Я бы обратил внимание на то, что мы не реализовали стопроцентные моменты. Когда ты должен забить второй мяч и не забиваешь, то любая ошибка может привести к тому, что ты пропустишь. Мы должны были реализовывать свои моменты, у нас не было завершающего удара. Такие соперники как "Урал" вдвойне опасны. Обидно, что потеряли очки. Но в целом по игре выглядели достаточно позитивно.

Даку? Влюбился, наверное. Мы видим, как он выглядит и какой объем работы выполняет. Наверное, готовится к чемпионату Европы», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 37 очков. «Урал» находится на предпоследней строчке — 25 очков.