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    • «Балтика» одолела ЦСКА в матче РПЛ
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    Игнашевич: У «Балтики» есть самоотдача и страсть

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своей команды в матче 26‑го тура РПЛ над ЦСКА (3:1).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Рад за ребят, за болельщиков. Знаю точно, что они сегодня довольные и счастливые пойдут домой. Здорово, что причиной этому наша игра, самоотдача, страсть. Ещё раз поздравляю всех с победой.

    Почему после первого забитого мяча продолжили давить вместо того, чтоб сесть в оборону и удержать счёт? Считаю, что мы провели ровный матч. После счёта 2:0 ЦСКА поменял схему, упростил футбол и у нас пошли ошибки. Мы сделали замены оборонительного характера. А при счёте 1:0 неправильно садиться в оборону», — сказал Игнашевич на пресс-конференции после матча.

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Балтика» набрала 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покидая зону вылета, в которой находилась команда до этого матча. ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.

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