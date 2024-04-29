Игнашевич: У «Балтики» есть самоотдача и страсть

Главный тренер «Балтики»высказался о победе своей команды в матче 26‑го тура РПЛ над ЦСКА (3:1).

«Рад за ребят, за болельщиков. Знаю точно, что они сегодня довольные и счастливые пойдут домой. Здорово, что причиной этому наша игра, самоотдача, страсть. Ещё раз поздравляю всех с победой.

Почему после первого забитого мяча продолжили давить вместо того, чтоб сесть в оборону и удержать счёт? Считаю, что мы провели ровный матч. После счёта 2:0 ЦСКА поменял схему, упростил футбол и у нас пошли ошибки. Мы сделали замены оборонительного характера. А при счёте 1:0 неправильно садиться в оборону», — сказал Игнашевич на пресс-конференции после матча.

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После этого матча «Балтика» набрала 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покидая зону вылета, в которой находилась команда до этого матча. ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.