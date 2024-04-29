Президент «Ростова»: Нелегкая победа, ребята бились до конца, столько моментов было

Президентподвел итог матча против(2:1).

«Мы верили до конца. Нелегкая победа, ребята бились до конца, столько моментов было. Мы в первом тайме могли три‑четыре гола забить. Просто фатально не везло, не залетало, бывает такое. Но на характере парни довели дело до конца. Обстучали все штанги, перекладины. Но это футбол, так бывает.

Работа Алексея Рыскина на "пять с плюсом"? Не только Алексея Анатольевича. Он возглавляет спортивный блок, но там есть еще и другие ребята. Работа наших селекционеров Антонкина и Андрющенко заслуживает похвалы. Мы всегда знали, что у нас хороший спортивный отдел», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».

«Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.