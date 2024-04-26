РФС по-прежнему рассматривает вариант с выходом из состава УЕФА

Президент РФСвысказался о возможном выходе из состава

Ранее в РФС всерьез рассматривали вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены.

УЕФА принял решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано.

Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U‑17, мы сделаем какой‑то шаг вперед к нашему возвращению в турниры по эгидой УЕФА.

Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по‑прежнему существует», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.