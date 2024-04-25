Осинькин: Мы надеялись, что игра пойдет по‑другому

Главный тренер самарскихвысказался о матче против(1:0).

«Мы набираем три очка, боремся за какие‑то места. Играли в полную силу, но у нас в очередной раз не получилось наигрывать то, что хотели. Сразу пошли травмы. За половину тайма у нас две вынужденные замены. Во втором тайме мы практически не могли влиять на игру, потому что остался один слот замен. Нам его надо было использовать только в одной ситуации.

Раз победили, значит, все правильно сделали, но жаль ребят. Мы надеялись, что игра пойдет по‑другому. Эти ребята отвечали за скорость, и мы были медленнее, чем хотелось.

Орозко адаптируется, самый лучший матч с его стороны. Он молодой футболист, у него нет опыта в большом футболе, в российском тем более. Шитов потренировался всего пару дней после травмы, и отсюда обратная замена. Силы были на исходе, кондиций не хватало.

Что касается выхода Евгеньева, то должен был выйти не он, а Зотов. Но мы забили гол и, понимая, что будет хороший по организации навал, которому сложно противостоять маленькими футболистами, перешли на три центральных защитника. Ребята справились, хотя был сложно.

Борется ли команда за тройку? Скажу реально, мне ответят, что пять матчей осталось. Скажу нереально, скажут, ты в команду не веришь. Давайте, эти разговоры оставим внутри», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 39 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками на 11-й строчке.