Шунин и Бителло — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Оренбургом»

Антон Шунин Фото: globallookpress.com
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Ходанович, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Гойкович, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Вера, Муро, Куэро.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо»
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Бессмертный, Фернандес, Майстрович, Скопинцев, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамале, Смолов, Грулев.
Следить за матчем «Оренбург» — «Динамо» можно в специальной трансляции LiveSport.Ru.
Матч «Оренбург» — «Динамо» пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск.