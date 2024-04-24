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    Шунин и Бителло — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Оренбургом»

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на матч перенесенного 21 тура РПЛ.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сидоров, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьев, Мансилья.

    Запасные: Ходанович, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Гойкович, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Вера, Муро, Куэро.

    Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо»

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Даса, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Купцов, Бессмертный, Фернандес, Майстрович, Скопинцев, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамале, Смолов, Грулев.

    Следить за матчем «Оренбург» — «Динамо» можно в специальной трансляции LiveSport.Ru.

    Матч «Оренбург» — «Динамо» пройдет 24 апреля, начало — в 16:00 мск.

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