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    Мюллер: Титул на Евро-2024 — наша цель

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    Футболист «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер рассказал, чего он ждет от стартующего вскоре Евро-2024.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Думаю, для сборной Германии будет успехом, если игроки будут довольны своим выступлением. Да, в конечном итоге важен результат. Но если мы минимально проиграем в четвертьфинале, проведя отличный матч с сильным соперником, я смогу с этим жить, потому что так работает спорт. Разумеется, титул — наша главная цель.

    Как гражданин Германии я буду рад, если мы сможем продемонстрировать свою гостеприимность на таком крупном соревновании. Чтобы люди, присутствовавшие на стадионах, вернулись домой счастливыми после Евро и получили прекрасные впечатления в Германии», — сказал Мюллер в интервью GQ.

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