Мюллер: Титул на Евро-2024 — наша цель

Футболист «Баварии» и сборной Германиирассказал, чего он ждет от стартующего вскоре Евро-2024.

«Думаю, для сборной Германии будет успехом, если игроки будут довольны своим выступлением. Да, в конечном итоге важен результат. Но если мы минимально проиграем в четвертьфинале, проведя отличный матч с сильным соперником, я смогу с этим жить, потому что так работает спорт. Разумеется, титул — наша главная цель.

Как гражданин Германии я буду рад, если мы сможем продемонстрировать свою гостеприимность на таком крупном соревновании. Чтобы люди, присутствовавшие на стадионах, вернулись домой счастливыми после Евро и получили прекрасные впечатления в Германии», — сказал Мюллер в интервью GQ.

Напомним, чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля