Ташуев: Мы призывали ребят быть более надежными, но нас наказали

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Мы прекрасно понимаем силу "Краснодара" и прекрасно понимаем наши проблемы. В частности, травмы ребят и болезни: Божин, Мендель, Якимов — это наши стержневые и профильные футболисты. Это достаточно серьезные потери.

Во втором тайме сами себе два гола организовали. К сожалению. Такие ошибки на этом уровне наказываются. Мы призывали ребят быть более надежными, но нас наказали.

Калинин? Ждем результаты обследования.

Второй матч без голов? Это меня расстраивает. Но пока от нас где‑то и удача отвернулась. Где‑то и исполнения не хватает. Будем эту ситуацию исправлять», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» смог набрать 46 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 26 пунктов и 11-я строчка.