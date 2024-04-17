Постекоглу: Не думаю, что Кейн был уверен, что не выиграет в «Тоттенхэме» ни одного трофея

Главный тренердал комментарий относительно того, что форвардперед началом сезона перебрался в

«Он был предельно ясен, когда говорил, что хочет принять новый вызов и попробовать себя в другом чемпионате. Он долго был в одной команде. Пришло время, когда ему нужно было принять решение: быть человеком одной команды или перебраться в новое место. Не думаю, что Кейн был уверен, что не выиграет в "Тоттенхэме" ни одного трофея», — цитирует Постекоглу Goal.com.

В текущем сезоне 30-летний Кейн провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 12 результативными передачами.