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    Постекоглу: Не думаю, что Кейн был уверен, что не выиграет в «Тоттенхэме» ни одного трофея

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу дал комментарий относительно того, что форвард Гарри Кейн перед началом сезона перебрался в «Баварию».

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Он был предельно ясен, когда говорил, что хочет принять новый вызов и попробовать себя в другом чемпионате. Он долго был в одной команде. Пришло время, когда ему нужно было принять решение: быть человеком одной команды или перебраться в новое место. Не думаю, что Кейн был уверен, что не выиграет в "Тоттенхэме" ни одного трофея», — цитирует Постекоглу Goal.com.

    В текущем сезоне 30-летний Кейн провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 12 результативными передачами.

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