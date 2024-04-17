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    Аршавин: Головин и Захарян способны заиграть в «Арсенале»

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    Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал российских футболистов, которые способны заиграть в английском клубе.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Головин — сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом.

    Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

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