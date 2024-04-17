Аршавин: Головин и Захарян способны заиграть в «Арсенале»

Бывший футболист лондонского «Арсенала»назвал российских футболистов, которые способны заиграть в английском клубе.

«Головин — сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом.

Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел в текущем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.